Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Yaklaşık 4 Saat Görüştü

BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Yaklaşık 4 Saat Görüştü

20 dakika önce

Özden ATİK - Can EROK - İstanbul DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Yaklaşık 4 Saat Görüştü, System.String[]
Özden ATİK - Can EROK - İstanbul DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. 

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Callamard ve Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasına görüştü. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Agnes Callamard, beraberindeki heyet ile adliyeden ayrıldı.  Başsavcı Fidan, Agnes Callamard ve beraberindekileri protokol kapısına kadar yolculadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Birleşmiş Milletler, Güncel
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