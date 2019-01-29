BM Raportörü Callamard, Başsavcıyla 4 Saat Görüştü
25 dakika önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la 4 saat görüştü.
BM
Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı
soruşturması kapsamında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la 4 saat görüştü. Görüşmenin ardından heyetin metal bir valizle adliyeden ayrılması dikkat çekti.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen Birleşmiş Milletler
(BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Callamard ve beraberindeki heyet saat 14.20 sıralarında Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile makamında görüşen Callamard ve beraberindekiler 18.20'de adliyeden ayrıldı. Callamard ve beraberindeki heyeti, Başsavcı İrfan Fidan uğurladı. Görüşmede Callamard'ın soruşturmayla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Callamard açıklama yapmadan beraberindekilerle adliyeden ayrılırken, heyetten birinin elindeki metal bavul dikkat çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
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