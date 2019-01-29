Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard'dan Suudi Başkonsolosluğu Önünde İnceleme

BM Raportörü Callamard'dan Suudi Başkonsolosluğu Önünde İnceleme

2 saat önce

Harun UYANIK - İstanbul DHA - CEMAL Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi.

BM Raportörü Callamard'dan Suudi Başkonsolosluğu Önünde İnceleme, System.String[]
Harun UYANIK - İstanbul DHA - CEMAL Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Türkiye, DHA, İstanbul, Birleşmiş Milletler, Güncel
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