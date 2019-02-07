Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard: "Deliller, Kaşıkçı Cinayetinin Suudi Yetkililer Tarafından İşlendiğini...

BM Raportörü Callamard: "Deliller, Kaşıkçı Cinayetinin Suudi Yetkililer Tarafından İşlendiğini...

43 dakika önce

BM Raportörü Callamard: "Deliller, Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini gösteriyor.

BM Raportörü Callamard:
BM Raportörü Callamard: "Deliller, Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
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