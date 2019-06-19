Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı
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BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı

1 saat önce

BM Raportörü Callamard, açıkladığı Kaşıkçı Raporu'nda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır.

BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı, System.String[]
BM Raportörü Callamard, açıkladığı Kaşıkçı Raporu'nda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:18 
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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