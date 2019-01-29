Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na Geldi

BM Raportörü Callamard Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na Geldi

1 saat önce

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemelerde bulundu.

BM Raportörü Callamard Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na Geldi, System.String[]
Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemelerde bulundu.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Bir süre başkonsolosluk önünde incelemelerde bulunan Callamard, ardından aracına binerek ayrıldı. Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile de görüşmesi bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Güncel
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