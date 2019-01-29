BM Raportörü Callamard Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na Geldi
1 saat önce
Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemelerde bulundu.
Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemelerde bulundu.
Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Bir süre başkonsolosluk önünde incelemelerde bulunan Callamard, ardından aracına binerek ayrıldı. Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile de görüşmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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