Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile Görüştü

BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile Görüştü

21 dakika önce

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile bir araya geldi.

BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile Görüştü, System.String[]
GAZETECİ  Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile bir araya geldi.  

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı görüştükleri öğrenildi. Görüşme ile ilgili yarın saat 11.00'de dernek önünde açıklama yapılacağı öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:53 Kaynak: DHA

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