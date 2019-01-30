BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile Görüştü
21 dakika önce
GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile bir araya geldi.
GAZETECİ Cemal Kaşıkçı
cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen Birleşmiş Milletler
(BM
) raportörü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı
ile bir araya geldi.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp
Akademisi Başkanı ve Coimbra
Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih
'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı görüştükleri öğrenildi. Görüşme ile ilgili yarın saat 11.00'de dernek önünde açıklama yapılacağı öğrenildi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:53 Kaynak: DHA
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