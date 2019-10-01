BM raportörü: Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetinde sorumluluktan kaçıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "sorumlu bir devlet adamı" olmamakla suçladı.



Bin Selman'ın geçtiğimiz günlerde bir Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter üzerinden yorumlarda bulunan Callamard, "Birincisi, bu açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bir devlet cinayeti olduğuna dair kesin bir tanıma var." ifadelerini kullandı.