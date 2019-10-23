BM raportöründen Kuzey Kore'de

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, Kuzey Koreli 140 bin çocuğun yetersiz beslendiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Quintana, BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğini kaydederek ülkedeki gıda güvensizliğinin "endişe verici boyutta olduğu" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'de 140 bin çocuğun yetersiz beslendiğinin tahmin edildiğini aktaran Quintana, bu çocuklardan 30 bininin "artan ölüm riskiyle karşı karşıya" olduğuna dikkati çekti.

Quintana, gıdaya erişimin sağlanmasında birincil sorumluluğa sahip olan hükümetin "başarısız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmediği" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, "iklim koşulları, verimsiz topraklar, doğal afetler ve yaptırımların olumsuz etkisinin de gıda güvensizliğinin artmasına katkıda bulunduğunu" kaydeden Quintana, özel raportör olarak görev yaptığı 3 yıl boyunca Kuzey Kore'deki insan hakları durumunda hiçbir gelişme görmediğini söyledi.

Quintana, ülkenin ekonomik kaynaklarının, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmadığını vurguladı.

Hükümetin, piyasada halkın güvenli şekilde ticaret ve alışveriş yapabileceği koşulları sağlamakta başarısız olduğuna işaret eden Quintana, hükümetin, ülkede oluşmaya başlayan piyasa faaliyetlerini düzenleme konusundaki başarısızlığının, yalnızca parası olanların eğitim, sağlık hizmetleri gibi temel haklara erişebildiği, servete dayalı artan bir eşitsizliğe yol açtığını dile getirdi.

Her 5 çocuktan birinde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görülüyor

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) mart ayındaki açıklamasında, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekilmişti.

Kuzey Kore'de "gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her 5 çocuktan birinde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü belirtilmişti.

BM Dünya Gıda Programından (WFP) mayısta yapılan açıklamada da "olumsuz iklim koşullarının ve yakıt, gübre ve yedek parça gibi sınırlı miktardaki tarımsal girdi kaynaklarının, Kuzey Kore'nin 2018/2019 gıda mahsulü üretimi üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğu" ifade edilmişti.

Açıklamada, BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de yapılan gıda güvenliği ile ilgili değerlendirmede, ülkede son on yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiği aktarılmıştı.