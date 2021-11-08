BM raporu: 45 milyon insan açlık tehdidi altında - Son Dakika

Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre dünya genelinde 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşamlarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) Pazartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan açıklamada, söz konusu rakamın bu yılın başlarında yapılan tahminle karşılaştırıldığında, yaklaşık üç milyon daha fazla insanın açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sadece korona salgını ve salgınla ilintili sonuçların dünyada 15 milyon civarında insanı acil yardıma muhtaç duruma düşürdüğü ifade edildi.

WFP Başkanı David Beasley, zengin bireylere tek seferlik bağışlarda bulunmaları için çağrı yaptı.

Beasley, yedi milyar doların (altı milyar avronun bir miktar üzerinde) 45 milyon kişiye bir yıl boyunca günlük yemek sağlamak için yeterli olacağını hesapladıklarını belirterek, "Kendilerine ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 45 milyon insan için 7 milyar ABD doları. Bu çok komplike değil" dedi.

dpa/TY.EC

(c)