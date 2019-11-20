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BM Raporu: ABD 103 bin çocuğu göçmenlik nedeniyle gözaltında tutuyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 100 binden fazla çocuğun göçmenlik nedeniyle gözaltında tutulduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 100 binden fazla çocuğun göçmenlik nedeniyle gözaltında tutulduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Manfred Novak'ın BM için hazırladığı Özgürlükten Mahrum Bırakılmış Çocuklar üzerine yapılan küresel çalışmada yer alan bu rakam, ABD sınırına yanlarında bir yetişkin olmaksızın gelen çocuklardan oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:04
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