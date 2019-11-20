Son Dakika Haberleri: BM Raporu: ABD 103 bin çocuğu göçmenlik nedeniyle gözaltında tutuyor
Son Dakika Dünya BM Raporu: ABD 103 bin çocuğu göçmenlik nedeniyle gözaltında tutuyor - Son Dakika Dünya

BM Raporu: ABD 103 bin çocuğu göçmenlik nedeniyle gözaltında tutuyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 100 binden fazla çocuğun göçmenlik nedeniyle gözaltında tutulduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı

BM Raporu: ABD 103 bin çocuğu göçmenlik nedeniyle gözaltında tutuyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 100 binden fazla çocuğun göçmenlik nedeniyle gözaltında tutulduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.


Manfred Novak'ın BM için hazırladığı Özgürlükten Mahrum Bırakılmış Çocuklar üzerine yapılan küresel çalışmada yer alan bu rakam, ABD sınırına yanlarında bir yetişkin olmaksızın gelen çocuklardan oluşuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:04 
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