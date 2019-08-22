Son Dakika Haberleri: BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı
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BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı

37 dakika önce

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı

BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı, System.String[]

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı.


BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan raporda, soykırım eylemlerini soruşturmayan ve kimseyi cezalandırmayan Myanmar hükümeti olanlardan sorumlu tutuldu.

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Birleşmiş Milletler, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 
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