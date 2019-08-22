BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı
37 dakika önce
Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı
Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı.
BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan raporda, soykırım eylemlerini soruşturmayan ve kimseyi cezalandırmayan Myanmar hükümeti olanlardan sorumlu tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00
Reuters: İdlib'den kaçan 60 bin sivil Türkiye sınırına geldi California'da bir otel çalışanı iş arkadaşını ihbar ederek toplu katliamı önledi İngilizler Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmenlerin sayısının 3'e katlandığını yazdı Kore sınırında 43 yıl önce neredeyse savaş çıkartan ağaç budaması