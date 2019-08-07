Son Dakika Haberleri: BM raporu: Dünyayı kurtarmak için gıda üretimini değiştirmek zorundayız
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BM raporu: Dünyayı kurtarmak için gıda üretimini değiştirmek zorundayız

45 dakika önce

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporu başta ulaşım araçları ve enerji kullanımında karbon emisyonunu düşürmenin iklim değişikliğiyle mücadele için hiç de yeterli olmadığını belirterel “Dünyayı kurtarmak için gıda üretiminin değiştirilmesi şart” mesajı verdi.

BM raporu: Dünyayı kurtarmak için gıda üretimini değiştirmek zorundayız, System.String[]
İklim değişikliğinin etkileri dünyada giderek hissedilirken bu sorunla mücadele için karbon emisyonunu düşürmeye yönelik kampanyalar devam ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler'e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu başta ulaşım araçları ve enerji kullanımında karbon emisyonunu düşürmenin iklim değişikliğiyle mücadele için hiç de yeterli olmadığını gösteriyor. IPCC "Dünyayı kurtarmak için gıda üretiminin değiştirilmesi şart" mesajı veriyor.

Rapora göre gıda üretimi ve toprağın kullanımında ciddi bir dönüşüm gerçekleşmemesi durumunda küresel ısıyı güvenli seviyelerde tutmak imkansız.
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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:27 
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