BM raporu: 'Elinin hamuru ile erkek işine karışmak' sözü tarih olmaktan çok uzak - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM raporu: 'Elinin hamuru ile erkek işine karışmak' sözü tarih olmaktan çok uzak - Son Dakika Dünya

BM raporu: 'Elinin hamuru ile erkek işine karışmak' sözü tarih olmaktan çok uzak

10 dakika önce

"Elinin hamuru ile erkek işine karışmak" ya da "erkek Fatma" gibi deyimlerin rafa kaldırılmadığını işaret eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre dünya nüfusunun hala yüzde 90'ı kadınlara önyargılı yaklaşıyor.

BM raporu: 'Elinin hamuru ile erkek işine karışmak' sözü tarih olmaktan çok uzak, System.String[]

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünyada kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.


"Elinin hamuru ile erkek işine karışmak" ya da "erkek Fatma" gibi deyimlerin rafa kaldırılmadığını işaret eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre dünya nüfusunun hala yüzde 90'ı kadınlara önyargılı yaklaşıyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:13 
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