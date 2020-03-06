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BM raporu: 'Elinin hamuru ile erkek işine karışmak' sözü tarih olmaktan çok uzak
10 dakika önce
"Elinin hamuru ile erkek işine karışmak" ya da "erkek Fatma" gibi deyimlerin rafa kaldırılmadığını işaret eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre dünya nüfusunun hala yüzde 90'ı kadınlara önyargılı yaklaşıyor.
Birleşmiş Milletler'in son raporu dünyada kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
"Elinin hamuru ile erkek işine karışmak" ya da "erkek Fatma" gibi deyimlerin rafa kaldırılmadığını işaret eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre dünya nüfusunun hala yüzde 90'ı kadınlara önyargılı yaklaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:13
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