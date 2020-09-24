BM raporu: "Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor" - Son Dakika

BM raporu: "Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor"

NEW Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi.

BM raporu:

NEW Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi.

Uluslararası finans alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda oluşturulan BM paneli, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

7 trilyon dolar vergi cennetlerinde saklanıyor

Yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğine dikkat çekilen raporda, kar kaydırmanın her yıl hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığı ve her yıl küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,7'sine denk gelen yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı belirtildi.

Çok sayıda banka vergi kaçakçıları ve kara para aklayanlarla gizli işbirliğinde

BM paneli eş başkanı ve eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığına dikkati çekti.

Grybauskaite, "Hepimiz, özellikle de yoksullar soyuluyor. Yoksulluk, iklim değişikliği ve Kovid-19 gibi büyük sorunların üstesinden gelmek için finans sistemine güven çok önemli." dedi.

BM paneli eş başkanı eski Nijer Başbakanı İbrahim Mayaki ise suç örgütlerinin pandemiyi istismar ettiğine dikkati çekerek, salgının yayılmasını engelleyecek, insanları yaşatacak ve evlere gıda girmesini sağlayacak kaynakların kötüye kullanıldığı ve yolsuzluk ile buhar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, Kara Para, Yolsuzluk, Vergi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM raporu: 'Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor' - Son Dakika

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