BM Raporu: İklim Değişikliği ve İnsan Davranışları Artan Felaketlere Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

BM Raporu: İklim Değişikliği ve İnsan Davranışları Artan Felaketlere Katkıda Bulunuyor

BM Raporu: İklim Değişikliği ve İnsan Davranışları Artan Felaketlere Katkıda Bulunuyor
Son Güncelleme: 27.04.2022 12:26

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapor, iklim değişikliğiyle beraber insan faaliyetleri ve davranışlarının dünya çapında artan sayıda felakete katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapor, iklim değişikliğiyle beraber insan faaliyetleri ve davranışlarının dünya çapında artan sayıda felakete katkıda bulunduğunu ortaya koydu. BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) tarafından Salı günü yayınlanan Küresel Değerlendirme Raporuna göre, mevcut eğilimler sürdüğü takdirde, orta ila büyük ölçekli afet olaylarının sayısının 2030 yılına kadar yılda 560'a ya da günde 1,5 afete ulaşacağı tahmin ediliyor.

2030 yılına kadar iklim değişikliği ve afetlerin etkileri nedeniyle tahmini 37,6 milyon kişinin daha aşırı yoksulluk koşullarında yaşayacağı belirtilen rapora göre, en kötü durum senaryosunda ise 2030 yılına kadar 100,7 milyon kişi daha yoksulluğa itilecek. Son 20 yılda, her yıl 350 ila 500 arasında bu tür felaketler meydana geldi. Bu sayılar, önceki 30 yıldan beş kat daha yüksek. Raporda, bu felaketlerin maliyetinin son on yıl boyunca yılda ortalama 170 milyar ABD doları olduğu kaydedildi. Bu etkinin odak noktası, yüksek gelirli ülkelerde ve üst orta gelirli ülkelerde sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2'ye kıyasla, ulusal GSYİH'lerinin ortalama yüzde 1'ini afetlerde kaybeden düşük gelirli ve düşük orta gelirli ülkeler oldu.

Ekonomik kaybın en büyük payı Asya-Pasifik bölgesi içinde bulunuyor. Bu bölgedeki ülkeler her yıl GSYİH'nın ortalama yüzde 1,3'ünü afetlerde kaybediyor. Rapora göre Afrika, GSYİH'nın ortalama yüzde 0,6'sını afetlerde kaybetmesiyle en çok etkilenen ikinci bölge durumunda bulunuyor. Raporda, daha fazla ülkenin afet riskini azaltma stratejileri benimsemesine rağmen, son beş yılda önceki beş yıla göre daha fazla insanın afetler nedeniyle öldüğü ya da etkilendiği ifade edildi. Raporu New York'taki BM merkezinde sunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, "Kaybedecek zaman yok.

Dünya çevresindeki mevcut belirsizlikler eyleme engel olmamalı. Gecikme bir seçenek değil. Afet riskinin azaltılmasına yönelik yatırımları ertelemeyi artık göze alamayız. Herkes için daha sürdürülebilir, daha dayanıklı ve daha adil bir gelecek yaratacaksak, 21. yüzyılın sistemsel zorlukları sistematik düşünmeyi, koordinasyon ve müdahaleyi gerektiriyor" dedi. UNDRR Başkanı Mami Mizutori de raporun lansmanında, "2030 yılına kadar afet kayıplarını önemli ölçüde azaltmak istiyorsak, önümüzdeki sekiz yılın yönetim, finans ve davranışta dönüşüm gerektirdiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporu: İklim Değişikliği ve İnsan Davranışları Artan Felaketlere Katkıda Bulunuyor - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
11:57 Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Schmidt, Haaland'a meydan okudu: Onu mahvederim
11:25 Demet Akalın'ın kaza geçirdiği olayda Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratacak yorumu
11:22 Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır
11:16 Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde
11:16 İtalya'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu
11:15 Binbir surat Prigojin! Kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları görenler "Yine ölmedi" diyor
11:14 Dolar/TL Yükselişle Başladı
11:10 Putin'in Prigojin'in ölümü için sarf ettiği cümle suikast iddialarını köpürttü: Hayatında ciddi hatalar yaptı
10:41 Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depremi için tahliye Kuzey Marmara Otoyolu-Kınalı Malkara yönünden olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 12:29:00. #1.11#
SON DAKİKA: BM Raporu: İklim Değişikliği ve İnsan Davranışları Artan Felaketlere Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement