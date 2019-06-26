Son Dakika Haberleri: BM Raporu: Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri
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BM Raporu: Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri

15 dakika önce

Birleşmiş Millet (BM) Kadın Birimi tarafından yıllık olarak hazırlanan ve bu seneki başlığı 'Değişen Dünyada Aile' olan Dünya Kadın İlerleme raporu salı günü yayınlandı.

BM Raporu: Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, her 10 ülkeden sadece 4'ünün evlilik içi tecavüzü suç saydığını vurgulayarak, hukuki reform yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından yıllık olarak hazırlanan ve bu seneki başlığı 'Değişen Dünyada Aile' olan Dünya Kadın İlerleme raporu salı günü yayınlandı. Araştırmalar sonucu oluşturulan raporda, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin kendi evleri olduğu belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:08 
Birleşmiş Milletler, Dünya
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