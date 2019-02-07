BM raporu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı
1 saat önce
BM'nin öldürülen gazeteci Kaşıkçı ile ilgili raporunda, cinayetin Suudi yetkililer tarafından önceden planlandığı bilgisine yer verildi.
BM
'nin öldürülen gazeteci Kaşıkçı ile ilgili raporunda, cinayetin Suudi yetkililer tarafından önceden planlandığı bilgisine yer verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:30
BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi
Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu