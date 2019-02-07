Son Dakika Haberleri: BM raporu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı

BM raporu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı

1 saat önce

BM'nin öldürülen gazeteci Kaşıkçı ile ilgili raporunda, cinayetin Suudi yetkililer tarafından önceden planlandığı bilgisine yer verildi.

BM raporu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlandı, System.String[]
BM'nin öldürülen gazeteci Kaşıkçı ile ilgili raporunda, cinayetin Suudi yetkililer tarafından önceden planlandığı bilgisine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:30 

Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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