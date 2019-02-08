Son Dakika Haberleri: BM Raporu: Kaşıkçı Cinayeti, Suudi Yetkililer Tarafından Planlanıp, Uygulandı

BM Raporu: Kaşıkçı Cinayeti, Suudi Yetkililer Tarafından Planlanıp, Uygulandı

34 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ilgili hazırladığı raporu açıklandı.

BM Raporu: Kaşıkçı Cinayeti, Suudi Yetkililer Tarafından Planlanıp, Uygulandı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ilgili hazırladığı raporu açıklandı. BM raporunda Kaşıkçı cinayetinin 'Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından' planlanıp, uygulandığı vurgulandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak - 3 Şubat'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Callamard, raporunda "Türkiye'deki görevim sırasında bize sunulan deliller, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Devleti yetkilileri ve bunların emirleri altında bulunanlar tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini göstermekte" ifadelerini kullandı.

Callamard, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Dünya
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