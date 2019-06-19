BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu."
1 saat önce
BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan
'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu." - NEW YORK
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