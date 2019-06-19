Son Dakika Haberleri: BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu."
Son Dakika 3. Sayfa Haber

BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu."

1 saat önce

BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu.

BM Raporu:
BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu." - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, 3. Sayfa
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