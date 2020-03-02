BM raporu: "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM raporu: 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil... - Son Dakika

BM raporu: "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil...

6 saat önce

BM raporu: "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi"

BM raporu:

BM raporu: "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi"

Birleşmiş Milletler, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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