Son Dakika Haberleri: BM raporu: Türkiye, Ürdün ve BAE, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor
Son Dakika Dünya BM raporu: Türkiye, Ürdün ve BAE, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor

BM raporu: Türkiye, Ürdün ve BAE, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor

7 saat önce

Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2011 yılından beri Libya'ya uygulanan ambargoyu düzenli şekilde ihlal ettikleri öne sürüldü.

BM raporu: Türkiye, Ürdün ve BAE, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor, System.String[]

Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2011 yılından beri Libya'ya uygulanan ambargoyu düzenli şekilde ihlal ettikleri öne sürüldü.


BM uzmanlarının hazırladığı rapora göre, üç ülke düzenli şekilde ve bazen açıktan, ambargo altındaki Libya'ya silah tedarik etti.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ürdün, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:58 
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