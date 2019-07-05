Son Dakika Haberleri: BM Raporu: Venezuela'da devlet muhalifleri bastırmak için ölüm mangaları görevlendirdi
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BM Raporu: Venezuela'da devlet muhalifleri bastırmak için ölüm mangaları görevlendirdi

1 saat önce

Venezuela'daki şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir raporda, yönetimin muhalif gençleri ortadan kaldırmak için ölüm mangalarını görevlendirdiği yazıldı. Maduro yönetimi ise görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan raporu yanlı olmakla eleştirdi.

BM Raporu: Venezuela'da devlet muhalifleri bastırmak için ölüm mangaları görevlendirdi, System.String[]
Venezuela'daki şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı bir raporda, yönetimin muhalif gençleri ortadan kaldırmak için 'ölüm mangaları' görevlendirdiği tespiti yer aldı.

Rapora göre güvenlik güçlerine bağlı söz konusu timler, öldürülenlerin tutuklamaya karşı direndiği süsünü vermek için olay yerlerine suç aletleri ve 'kanıtlar' bıraktı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37 
Dünya
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