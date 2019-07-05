BM Raporu: Venezuela'da devlet muhalifleri bastırmak için ölüm mangaları görevlendirdi
1 saat önce
Venezuela'daki şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir raporda, yönetimin muhalif gençleri ortadan kaldırmak için ölüm mangalarını görevlendirdiği yazıldı. Maduro yönetimi ise görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan raporu yanlı olmakla eleştirdi.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37
'daki şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler
'in (BM) hazırladığı bir raporda, yönetimin muhalif gençleri ortadan kaldırmak için 'ölüm mangaları' görevlendirdiği tespiti yer aldı.
Rapora göre güvenlik güçlerine bağlı söz konusu timler, öldürülenlerin tutuklamaya karşı direndiği süsünü vermek için olay yerlerine suç aletleri ve 'kanıtlar' bıraktı.
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın, oyuncu James Franco ile asansörde görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı