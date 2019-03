BM Raporunda Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Hala Zaman Olduğu Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya'nın her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açan, kötüye giden çeşitli çevre sorunlarıyla boğuştuğunu, ancak sorunların çözümü için çok geç kalınmış olunmayabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya'nın her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açan, kötüye giden çeşitli çevre sorunlarıyla boğuştuğunu, ancak sorunların çözümü için çok geç kalınmış olunmayabileceğini bildirdi.



Kenya'nın başkenti Nairobi'de BM konferansında sunulan 6. Küresel Çevre Görünümü raporunda, iklim değişikliği, hayvan ve bitki türlerinde görülen büyük kayıplar, 10 milyara yaklaşan dünya nüfusu, toprakların çoraklaşması, hava kirliliği, hormonları değiştiren kimyasallar, böcek ilaçları ve plastiklerin sudaki varlığının, gezegeni insanlar için gitgide daha sağlıksız bir yer haline getirdiğine işaret edildi.



Raporda, hava kirliliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne, 5 trilyon dolar zarara yol açtığı, su kirliliğine bağlı rahatsızlıkların da yılda 1,4 milyon kişinin ölümünden sorumlu olduğu kaydedildi.



"İnsanların küresel olarak sürdürülemez faaliyetlerinin, Dünya'nın ekosistemlerini gerilettiği, toplumun ekolojik yapılarını tehdit ettiği" ifadesiyle sonlandırılan 740 sayfalık raporda "risk" kelimesi 561 kez kullanıldı.



Raporda öte yandan gıda, alışveriş, enerji alanlarında tasarrufa gidilmesi veya tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle bu sorunların üstesinden gelinebileceğine işaret edildi.



BM raporunun yazarları Joyeeta Gupta ve Paul Ekins, Associated Press'e yaptıkları açıklamada, "Hala zaman var ama pencere hızla kapanıyor." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2)

Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

Önce Boğazı Kesilen Daha Sonra da Defalarca Bıçaklanan 25 Yaşındaki Kız, Mucizevi Şekilde Hayatta Kaldı

Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi