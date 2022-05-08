BM Raporunda, Filistin'deki Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Bulmak İçin Stratejik Yaklaşım Çağrısı Yapıldı - Son Dakika
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BM Raporunda, Filistin'deki Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Bulmak İçin Stratejik Yaklaşım Çağrısı Yapıldı

08.05.2022 20:05
BM Raporunda, Filistin'deki Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Bulmak İçin Stratejik Yaklaşım Çağrısı Yapıldı

RAMALLAH, 8 Mayıs (Xinhua) -- BM'nin Cumartesi günü yayınladığı raporda, Filistin Yönetimi'nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve mali krize çözüm bulmak için stratejik bir yaklaşım çağrısında bulunulurken, bütün taraflardan "bu istikrarsız durumu çözmek için koordineli ve bir bütün olarak...

RAMALLAH, 8 Mayıs (Xinhua) -- BM'nin Cumartesi günü yayınladığı raporda, Filistin Yönetimi'nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve mali krize çözüm bulmak için stratejik bir yaklaşım çağrısında bulunulurken, bütün taraflardan "bu istikrarsız durumu çözmek için koordineli ve bir bütün olarak yanıt vermeleri" istendi. Geçici İrtibat Komitesi'nin Salı günü Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde BM'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü Ofisi tarafından yayınlanan raporda, "Filistin topraklarındaki mevcut siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki zorluklar, sürekli bir kriz yönetimi döngüsünü sürdürme riski taşıyor" ifadesi yer aldı. Raporda, Geçici İrtibat Komitesi'nin 2021'deki son toplantısından bu yana, İsrail ve Filistin ekonomileri arasındaki faaliyet ve entegrasyonun artmasıyla bazı gelişmelerin sağlandığı belirtildi.

Batı Şeria'dan İsrail'e geçen Filistinli işçi sayısı 153 bine yükseldi. Bununla birlikte, Gazze Şeridi sakinlerine İsrail'de çalışma veya ticaret yapmaları için yaklaşık 12 bin giriş izni verildiği belirtilen raporda, bu gibi girişimlerin Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştireceği ve kısa vadede gerginliği hafifleteceğine işaret edildi. Raporda ayrıca, "ekonomik entegrasyonun artması için, İsrail ile Filistin ekonomileri arasındaki ilişkiyi yöneten idari çerçevenin güncellenmesi gerektiği" vurgulandı. İsrail ve Filistinliler arasındaki doğrudan barış görüşmeleri, İsrail'in kurduğu yerleşim birimleri ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması konusundaki derin anlaşmazlıkların ardından 2014 yılında kesilmişti. 1993 yılında kurulmasından bu yana Norveç'in başkanlık ettiği Geçici İrtibat Komitesi, genellikle New York veya Brüksel'de yılda iki kez toplanıyor. Komite, Filistin'e yapılan uluslararası yardımın koordinasyonundan sorumlu.

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Birleşmiş Milletler, Cumartesi, Filistin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel BM Raporunda, Filistin'deki Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Bulmak İçin Stratejik Yaklaşım Çağrısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Raporunda, Filistin'deki Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Bulmak İçin Stratejik Yaklaşım Çağrısı Yapıldı - Son Dakika
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