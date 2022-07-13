BM, Rusya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan baskıları kınadı - Son Dakika
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BM, Rusya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan baskıları kınadı

13.07.2022 15:17
BM, Rusya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan baskıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan yasaklayıcı tedbirlerini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan yasaklayıcı tedbirlerini kınadı.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, son 10 yılda Rusya'da sivil topluma yönelik ağır ve sistematik kısıtlama yapıldığı belirtilerek, "Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının yabancı ajan olarak yaftalanması, hedef alınması ve hapse atılması, ülkede halihazırda daralan sivil alanın daha kısıtlanmasına sebep olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana sivil topluma yönelik baskıların şiddetinin arttığı kaydedilerek, "Şimdiye kadar savaşa karşı yapılan barışçıl gösterilere katıldığı için 16 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin hukuki destek alabilmeleri için avukatlarına erişimine izin verilmedi." değerlendirmesi yer aldı.

4 Mart'ta ceza kanununa getirilen değişiklikler ve 29 Haziran'da meclisten geçen yeni yasanın ardından bağımsız medya kuruluşlarına baskıların yoğunlaştığı ve hükümete yönelik eleştiri getirenlerin kolayca "yabancı ajan" olarak tanımlanabildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu tarihten itibaren medya kuruluşlarına 60'ın üzerinde "yalan haber" davası açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin söz konusu değişikliğinin ardından çok sayıda medya kuruluşunun kovuşturmaya uğramamak için kapanmak zorunda kaldığı, aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Novaya Gazeta'nın da bulunduğu 20'nin üzerinde kuruluşun bu kapsamda faaliyetini sonlandırdığı bildirildi.

Yasaklamaların sosyal medyayı da olumsuz etkilediği, sosyal medya ağlarından Twitter, Facebook ve Instagram'ın engellenerek Meta firmasının "aşırı yapılanma" olarak nitelendirilip yasaklandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Rus hükümetine yasaklayıcı tedbirlerden vazgeçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "sivil toplum kuruluşu ve insan hakları savunucularının faaliyetlerine devam edebilmesi gerektiği" vurgulandı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Rusya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan baskıları kınadı - Son Dakika

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