BM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak komisyonu belirledi - Son Dakika
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BM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak komisyonu belirledi

30.03.2022 13:49
BM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak komisyonu belirledi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonunun 3 üyesini belirledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonunun 3 üyesini belirledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin Dönem Başkanı Arjantin'in Büyükelçisi Federico Villegas, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı ve Ruanda için kurulan uluslararası ceza mahkemesinin başkanlığı görevlerinde bulunan Norveçli hukukçu Erik Mose'yi komisyonun başkanı olarak atadı.

Üç kişilik uluslararası soruşturma komisyonunun diğer iki üyeliğine ise Bosna Hersek'ten insan hakları ve uluslararası ilişkiler uzmanı hukukçu Yasminka Cumhur ile eski BM özel raportörlerinden Kolombiyalı Pablo de Greiff getirildi.

BM İnsan Hakları Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma Komisyonu, 'Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı bağlamında insan hakları ihlalleri ve suistimalleri, uluslararası insancıl hukuk ihlallerini ve ilgili suçları soruşturmakla' görevlendirildi." ifadesi yer aldı.

İnsan Hakları Konseyinin 4 Mart'ta yapılan Ukrayna özel oturumunda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında yaptığı iddia edilen tüm insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini kınayan ve bunları araştırmak için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı 47 üyeli Konsey'deki oylamada 2'ye karşı 32 oyla kabul edilmiş, oylamada 13 ülke ise çekimser kalmıştı.

Görev süresi 1 yıl olarak belirlenen komisyon, elde ettiği bulgulara ilişkin hazırlayacağı raporu BM İnsan Hakları Konseyine sunacak.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak komisyonu belirledi - Son Dakika


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