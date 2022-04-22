BM: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik eylemleri "savaş suçu" teşkil edebilir - Son Dakika
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BM: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik eylemleri "savaş suçu" teşkil edebilir

22.04.2022 14:21
BM: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik eylemleri "savaş suçu" teşkil edebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiği ve bu tür eylemlerin "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiği ve bu tür eylemlerin "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in açıklamasını okudu.

Bachelet, açıklamasında, "Bu 8 hafta boyunca uluslararası insancıl hukuk sadece göz ardı edilmekle kalmadı, görünüşe göre bir kenara atıldı." ifadesini kullandı.

Yüksek Komiser Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının sivillerin hayatını mahvettiğine, ülkenin insani krize sürüklendiğine işaret ederek, tüm tarafları uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermeye çağırdı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığını, sivilleri öldürdüğünü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiğini aktaran Bachelet, bu eylemlerin savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Bachelet, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentindeki tren istasyonunun 8 Nisan'da Rusya tarafından misket bombalarıyla vurulduğunu, 60 sivilin öldüğünü ve 111 sivilin yaralandığını anımsattı.

Ukrayna ordusuna da suçlama

Bachelet, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun (HRMMU) da ülkenin doğusunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarda bulunduğunu, sivil kayıplara ve sivil nesnelere zarar veren silahlar kullandığını belgelediğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-20 Nisan arasında en az 2 bin 345 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 919 sivilin yaralandığı bildiren Bachelet, sivil kayıpların yüzde 92,3'ünün Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelerde meydana geldiğini kaydetti.

Bachelet, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

"Tıbbi bakım alamayan 3 bin sivilin öldüğünü tahmin ediyoruz"

Sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Buça'daki duruma da değinen Bachelet, BM İnsan Hakları çalışanlarının Buça'da 9 Nisan'da yaptığı bir görev esnasında, yargısız infaz da dahil olmak üzere 50 sivilin öldürüldüğünü belgelediğini aktardı.

"En az 3 bin sivilin tıbbi bakım alamamaları ve çatışmalar sırasında sağlıkları üzerindeki baskı nedeniyle öldüğünü tahmin ediyoruz." ifadesini kullanan Bachelet, sivillerin Rus silahlı kuvvetleri tarafından haftalarca barınaklarda kalmaya zorlanmasının da bunda etkili olduğuna dikkati çekti.

"Savaş suçlarını Rusya işliyor" vurgusu

Öte yandan, Sözcü Shamdasani, AA muhabirinin "Savaş suçlarına sadece Rusya mı bulaştı?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar artıyor. Bunlara hedef gözetmeksizin nüfusun yoğun olduğu yerlere yapılan bombardımanlar, sivillerin yargısız infaz edilmesi de dahil. Bu ihlallerin büyük bir kısmı Rus güçlerince yapıldı."

Shamdasani, ayrıca kendilerine, 300 kadar sivilin Rus kuvvetlerince yargısız infaza tabi tutulduğuna dair iddialar ulaştığını da sözlerine ekledi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik eylemleri 'savaş suçu' teşkil edebilir - Son Dakika


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