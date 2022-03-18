BM: "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 816 sivil öldü, bin 333 kişi yaralandı" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında toplam 816 sivilin öldüğünü, bin 333 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da 23 gündür devam eden saldırıları nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 59'u çocuk olmak üzere 816 sivilin hayatını kaybettiği, bin 333 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, sivillerin büyük bir kısmının ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri ile füze ve hava saldırıları dahil etki alanı geniş patlayıcı silahların kullanılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

"RAKAMLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR"

OHCHR, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden bilgi alınmasının gecikmesi nedeniyle özellikle son günlerde ve hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçek rakamların daha yüksek olduğuna inanıldığını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna Başsavcılığı'nın açıkladığı verilere göre, savaşın başından bu yana Ukrayna'da 109 çocuk hayatını kaybetti ve 130'dan fazla çocuk ise yaralandı.

(İHA)