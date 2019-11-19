Son Dakika Haberleri: BM, Rusya ve Türkiye'den ABD'nin Yahudi yerleşim birimi kararına tepki
Son Dakika Dünya BM, Rusya ve Türkiye'den ABD'nin Yahudi yerleşim birimi kararına tepki - Son Dakika Dünya

BM, Rusya ve Türkiye'den ABD'nin Yahudi yerleşim birimi kararına tepki

6 saat önce

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunda bir değişiklik olmadığını duyurdu

BM, Rusya ve Türkiye'den ABD'nin Yahudi yerleşim birimi kararına tepki, System.String[]

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir devam eden pozisyonununda bir değişiklik olmadığını duyurdu.


Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada "İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde bulunan Yahudi yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin pozisyon değiştirdiği kararın reddedildiği" bildirildi.

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Birleşmiş Milletler, Filistin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:19 
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