BM, Rusya'yı Ukrayna'da ele geçirdiği esirlere erişim izni vermeye çağırdı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'ya, Ukrayna'da ele geçirdiği tüm esirlere erişime imkan tanıması çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya'ya yaptığı çağrıyı yineler." ifadesini kullandı.

ICRC ise yaptığı açıklamada, aylardır hapishaneyi ziyaret etmeye hazır olduklarını ancak erişim izni alamadıklarını kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, ICRC'ye, 2014'ten bu yana Rusya'nın kontrolündeki Donetsk'teki hapishaneyi ziyaret etmesi çağrısında bulunuyordu.

Rusya ve Ukrayna, geçen ay, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde en az 200 kişilik esir değişimi gerçekleştirmişti.