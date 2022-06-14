BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden fon toplayacak - Son Dakika
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BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden fon toplayacak

14.06.2022 00:20
BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden fon toplayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün geçici olarak başka bir tankere nakledilmesi için yürütülecek operasyona mali destek bulmak adına sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün geçici olarak başka bir tankere nakledilmesi için yürütülecek operasyona mali destek bulmak adına sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Safer tankerindeki petrolü geçici olarak başka bir tankere nakletmek amacıyla yürütülecek operasyon için Suudi Arabistan ile ABD'nin 10'ar milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt ettiğini aktardı.

Dujarric, böylelikle BM'nin şu ana kadar operasyon için gerekli olan 80 milyon doların dörtte üçünü topladığını geriye kalan 20 milyon dolar için de sosyal medyada kampanya başlatıldığını söyledi.

BM girişimiyle yürürlüğe giren ateşkese de değinen Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in geçen hafta başkent Sana'yı ziyaret ettiğini ve Husilerle Taiz ile diğer kentlerdeki ana yolların açılması konusunu görüştüğünü ve bu konuda yakın zamanda bir cevap beklediklerini kaydetti.

Dujarric, Yemen Özel Temsilcisinin, ateşkesin tüm maddelerinin uygulanması için Yemenli taraflarla birlikte çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yemen'in batısında yer alan Hudeyde ili açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

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