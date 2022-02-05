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BM: Safir petrol tankeri krizinin çözümünde ilerleme kaydedildi - Son Dakika

BM: Safir petrol tankeri krizinin çözümünde ilerleme kaydedildi

05.02.2022 23:01
BM: Safir petrol tankeri krizinin çözümünde ilerleme kaydedildi

Birleşmiş Milletler, Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali olan Safir petrol tankerinin oluşturduğu sorunda çözüm aşamasına girildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali olan Safir petrol tankerinin oluşturduğu sorunda çözüm aşamasına girildiğini duyurdu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley, yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerden temsilcilerle sorunun çözümüne dair yapıcı toplantılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Gresley, tankerdeki 1 milyon varil petrolün taşınması konusunda BM'nin teklifine iki taraftan da destek verildiğini kaydetti.

Konuyla ilgilenen ülkelerle daha geniş çaplı görüşmeler yürüteceğini ifade eden Gresley, hangi ülkelerle görüşeceğini dile getirmeden, bu ülkelerin desteğinin oldukça belirleyici olduğuna dikkati çekti.

Gresley, Safir petrol tankerinin gerçek bir çevre felaketine sebep olma ihtimalinin altını çizerek, tarafların iyi niyet gösterilerinin fiiliyata dökülmesi gerektiğini söyledi.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

BM, olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

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Birleşmiş Milletler, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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