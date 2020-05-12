BM, sağlık teknolojisine erişimi artırmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte Teknolojiye Erişim Ortaklığı'nı (TAP) bugün başlattı.

UNDP'den yapılan açıklamaya göre, ortaklık, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelelerini güçlendirmek ve hayat kurtaran sağlık teknolojilerine erişimini arttırmayı amaçlıyor.

Kovid-19 salgının ortasında kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz ve tanı ihtiyacı katlanarak artarken, kısıtlı kaynaklara sahip ülkeler salgınla etkili şekilde mücadele edebilmek için ihtiyaç duydukları araçları genellikle alamıyor ya da üretemiyor.

Teknik uzmanlığa, eğitime ve düzenleyici çerçeveye erişim sağlanamaması, bu bölgelerde, özellikle solunum cihazı gibi daha karmaşık ürünler başta olmak üzere gerekli ekipmanın yerel üretimini de kısıtlıyor.

TAP, kritik uzmanlığa sahip üreticilerle gelişmekte olan ülkelerdeki üreticileri buluşturarak, gerekli sağlık teknolojileri ve ekipmanlarının ciddi boyuttaki eksikliği sorununa eğilmeyi hedefliyor. Söz konusu üreticiler, bu araçların üretimini arttırmak için gerekli bilgi, teknik uzmanlık ve kaynakları paylaşacak. TAP aynı zamanda ülkeleri, kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan uygun fiyatlı teknoloji ve ekipman geliştirmeleri konusunda destekleyecek.

TAP, yeni teknolojiler geliştirme ve bu teknolojileri uyarlama konusunda hükümetlere destek sağlamak amacıyla 2016'da kurulan "En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası" liderliğinde yürütülecek.

Gelişmekte olan tüm ülkelere açık olan bu girişime, girişimin temel ortakları UNDP, UNCTAD ve WHO tarafından da destek sağlanacak.

Kovid-19'a müdahale çabalarının eşgüdümlü ve tamamlayıcı olmasını sağlamak için diğer ilgili girişimlerle iş birliği de yapılacak. TAP başta dünyanın gelişmekte olan ülkelerindeki üreticilerle çalışmaya başlayacak.

BM Kalkınma Sisteminin Kovid-19 salgınının sosyo-ekonomik etkilerine karşı koymak için genel yaklaşımı doğrultusunda kurulan ortaklık, test ve tedavi için küresel kapasitenin artırılmasını, en savunmasız kişilere sosyal koruma sağlamayı ve ülkeleri gelecekteki salgınlara karşı dayanıklı hale getirmeyi içeriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Teknoloji Bankası Genel Direktörü Joshua Setipa, hayat kurtaran teknolojilere erişim olmadan, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'un yıkıcı etkilerine hazırlıksız olacağını belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojileri kendileri üretmelerini sağlayarak, onları iyileşme yoluna koymaya yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.