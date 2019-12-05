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BM: "Saldırılarda bin Suriyeli hayatını kaybetti"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'de Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleştirilen hava saldırıların bin sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

BM:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'de Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleştirilen hava saldırıların bin sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.


Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Suriye'de yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. Dujarric, "Nisan-Ağustos ayları arasındaki dönemde Suriye'de düzenlenen hava saldırılarının yoğunlaşması ve bombardıman artması nedeniyle en az bin Suriyeli hayatını kaybetti. Bu saldırılar sonucu 400 bin sivil evlerinden ayrılmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Dujarric, ülkenin kuzeybatısındaki 4 milyondan fazla sivilin güvenliği ve korunmasından endişe duyduğunu dile getirerek tüm taraflara çatışmanın son bulması çağrısında bulundu.


Dujarric, hava saldırıları ve bombardıman nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydederek, "Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yüzlerce kişi kaldığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı" dedi.


Maaret al-Numan'da bir Pazar alanına gerçekleştirilen hava saldırısın en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekleyen Dujarric, Tel Rifat'taki topçu saldırısı sonucu 9 kişinin öldüğünü de dile getirdi. - WASHINGTON

Birleşmiş Milletler, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
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