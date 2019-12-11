Son Dakika Haberleri: BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı
Son Dakika Dünya BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı - Son Dakika Dünya

BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.

BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

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Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:01 
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