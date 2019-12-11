BM: Saudi Aramco'ya yönelik saldırıları İran'ın gerçekleştirdiğine dair henüz kanıt yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: Saudi Aramco'ya yönelik saldırıları İran'ın gerçekleştirdiğine dair henüz kanıt yok - Son Dakika Dünya

BM: Saudi Aramco'ya yönelik saldırıları İran'ın gerçekleştirdiğine dair henüz kanıt yok

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

BM: Saudi Aramco'ya yönelik saldırıları İran'ın gerçekleştirdiğine dair henüz kanıt yok, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu. Raporda, Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıda kullanılan füze ve insansız hava aracının (İHA) İran'a ait olduğuna dair bir bulguya henüz rastlanmadığı vurgulandı.

Eylül ayında Saudi Aramco'ya düzenlenen drone saldırıları, küresel petrol piyasalarında büyük oynamalara yol açmış ve Suudi Arabistan'ın saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasıyla iki ülke arasındaki gerilimleri de artırmıştı. Bunun üzerine ABD hükümeti de Suudi Arabistan'ı destekleyerek İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın talebiyle Birleşmiş Milletler yetkililerinin Eylül ve Kasım aylarında saldırıdan kimin sorumlu olduğunu belirlemek için gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda elde edilen bulguların, saldırıdan İran'ın sorumlu olmadığını gösterdiği belirlendi. Guterres'in konseye sunduğu yıllık raporunda, Birleşmiş Milletler yetkililerinin 'saldırıda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran kökenli olmadıkları ve BM yöntemlerine aykırı bir şekilde kullanıldıkları' belirtildi. Raporda, araştırmalar kapsamında yetkililerin Suudi Arabistan'da Mayıs ayında bir petrol tesisine, yaz aylarında Abha Havalimanı'na ve son olarak Eylül'de Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazlarını incelediği belirtildi. Guterres, yetkililerin kruz füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik incelemelerinin hala devam ettiğini belirtti.


Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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