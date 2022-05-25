BM: Silahların bu derece yaygın olması şiddeti bariz tetikliyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Texas'ta 21 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından, silahların bu derece yaygın olmasının şiddeti bariz şekilde körüklediğini söyledi.

Dujarric, basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kurbanların çoğunun çocuk olduğu çirkin toplu saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Sözcü Dujarric, AA muhabirinin Texas okul saldırısı ve ABD'de silah kontrolü hakkındaki sorusu üzerine, "Küçük silahlar, otomatik silahlar ve mühimmatın bu derece yaygın olması şiddete bariz şekilde imkan tanıyor ve bunu tüm dünyada görüyoruz." dedi.

BM üyesi ülkelerin 2001'de "Küçük ve Hafif Silahların Yasadışı Ticaretinin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması ile ilgili BM Eylem Programı"nı kabul ettiğini ancak bunun bir anlaşma olmadığını kaydeden Dujarric, bu mekanizma ile ülkeler silah düzenlemelerini iyileştirmeyi, stok yönetimini güçlendirmeyi ve silahların izini sürmede iş birliğini artırmayı kabul etse de kendi politikalarını ve eylemlerini kendilerinin belirlemesi gerekeceğini ifade etti.

Dujarric "Küçük silahların ve mühimmatın dünyanın birçok yerinde bu kadar yaygın olmasının şiddeti tetiklediğine inanıyoruz. Bunu dün burada (ABD) gördük, bir hafta, on gün önce Buffalo'da gördük, birçok yerde gördük. Silah varsa şiddet var ve bedelini siviller ödüyor." ifadesini kullandı.

Texas eyaletinin Uvalde kentinde 24 Mayıs'ta bir ilkokula 18 yaşında bir erkek tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan ise polisin müdahalesi sırasında ölmüştü.