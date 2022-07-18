BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti - Son Dakika
Üye Girişi

BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti

18.07.2022 20:33
BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırma olayları konusunda uyarıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırma olayları konusunda uyarıda bulundu.

BM Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, özellikle son zamanlarda Suriye, Somali, Burkino Faso ve Çad Gölü Havzası gibi silahlı çatışmaların devam ettiği bölgelerde artan çocuk kaçırma olaylarına dikkati çekti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde İtalya, Katar, Brezilya, Kanada, Kenya ve Malezya'nın BM Daimi Misyonlarının önerisiyle düzenlenen toplantıda konuşan Gamba, "Yalnızca geçen yıl, çatışma bölgelerinde kaçırılan çocukların sayısı, çoğunluğu erkek olmak üzere 3 bini aştı." dedi.

Özel Temsilci, silahlı çatışmalarda çocukların kaçırılmasına ilişkin izleme ve raporlamayı güçlendirmek amacıyla, savaş zamanlarında "çocuk haklarının bu ciddi ve karmaşık ihlalini ele almak için" bir kılavuz not yayımladıklarını, 2020'de doğrulanmış adam kaçırma vakalarında 2019'a göre yüzde 90, 2021'de ise bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirtti.

"Son yıllarda çocuk kaçırma oranı keskin bir şekilde arttı. Bu nedenle Güvenlik Konseyi 2015 yılında 2225 sayılı kararı kabul etti ve çocukların kaçırılmasına karışan tarafları sorumlu tutmanın önemini resmen kabul etti." diyen Gamba, Suriye, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso ve Çad Gölü Havzası bölgesinin 2020 ve 2021 yıllarında kaçırılan çocuk sayısı bakımından ilk 5 sırada yer aldığını ifade etti.

Kılavuz notta, serbest bırakılan çocuklar için özel ve uzun vadeli yeniden entegrasyon çalışmalarına BM çocuk koruma programlarının dahil edilmesi önerisi gibi çatışma sonrası hususlara da değinildi.

YORUMLAR
500
Sussex Dükü Prens Harry BM'de konuşma yaptı (1) Sussex Dükü Prens Harry BM'de konuşma yaptı (1) Guterres, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılmasını istedi Guterres, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılmasını istedi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
20:19 Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 20:40:27. #1.13#
SON DAKİKA: BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement