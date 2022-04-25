BM, Singapur'daki 2 Malezyalı mahkumun idam cezasının durdurulmasını talep etti - Son Dakika
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BM, Singapur'daki 2 Malezyalı mahkumun idam cezasının durdurulmasını talep etti

25.04.2022 16:28
BM, Singapur'daki 2 Malezyalı mahkumun idam cezasının durdurulmasını talep etti

Birleşmiş Milletler (BM), Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezaevine atılan ve idam cezasına çarptırılan 2 Malezya vatandaşının infazının durdurulması talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezaevine atılan ve idam cezasına çarptırılan 2 Malezya vatandaşının infazının durdurulması talebinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yazılı açıklamasında, 2009'da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanarak suçlu bulunan Nagaenthran Dharmalingam ve 2011'de suçlu bulunan Datchinamurthy Kataiah hakkındaki idam kararını değerlendirdi.

İki mahkumun cezasının 29 Nisan'da infaz edileceğine dair ailelerine mektup yollandığını aktaran Shamdasani, "Singapur'da bu yılın başından itibaren artan infaz kararlarından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Shamdasani, bir diğer uyuşturucu suçu mahkumu Abdul Kahar Osman'ın, cezasının 2 yıldan fazladır ertelenmesinin ardından 30 Mart'ta infaz edildiğini ve ülkede 50'den fazla mahkumun infaz sırasında olduğu bilgisini paylaştı.

Uyuşturucu bağlantılı suçlara idam cezası uygulamanın uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunun altını çizen Shamdasani, "İdam cezasını kaldırmayan ülkelerde bu ceza sadece, uluslararası cinayetleri kapsayan feci ve en ciddi suçlara karşı uygulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Shamdasani, Singapur hükümetine Dharmalingam ve Kataiah'ın infazlarının bir an önce durdurulması ve idamlarının hapis cezasına çevrilmesi çağrısında bulundu.

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Abdul Kahar Osman'ın 30 Mart'ta idam edilmesiyle, 2 yıl sonra ilk defa idam cezası uygulanmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu, Singapur, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Singapur'daki 2 Malezyalı mahkumun idam cezasının durdurulmasını talep etti - Son Dakika


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