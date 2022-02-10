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BM, Somali'de gıda sorununa karşı hayvancılığa destek programı başlattı - Son Dakika

BM, Somali'de gıda sorununa karşı hayvancılığa destek programı başlattı

10.02.2022 01:50
BM, Somali'de gıda sorununa karşı hayvancılığa destek programı başlattı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Somali Hayvancılık ve Ormancılık Bakanlığı, gıda kriziyle mücadele etmek amacıyla hayvancılığa destek programı başlattı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Somali Hayvancılık ve Ormancılık Bakanlığı, gıda kriziyle mücadele etmek amacıyla hayvancılığa destek programı başlattı.

FAO Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'de devam eden kuraklığa bağlı gıda sorununa karşı kampanya başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda hayvancılığa destek programı başlatıldığı belirtilen açıklamada, destek programıyla 267 bin aileye ait en az 10 milyon hayvanın tedavi edileceği ve bu yolla süt üretiminin artmasıyla gıda krizinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Somali'de devam eden kuraklığa bağlı gıda krizi nedeniyle binlerce aile göç etmek zorunda kaldı, susuzluk nedeniyle birçok hayvan telef oldu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Somali'de gıda sorununa karşı hayvancılığa destek programı başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Somali'de gıda sorununa karşı hayvancılığa destek programı başlattı - Son Dakika
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