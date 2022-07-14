BM: Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısı yüzde 231 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısı yüzde 231 arttı

14.07.2022 02:27
BM: Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısı yüzde 231 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkesi Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısının yüzde 231 arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkesi Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısının yüzde 231 arttığını bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Somali'deki kuraklık durumuyla ilgili ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, ülkede 1-22 Haziran tarihlerinde kuraklık nedeniyle 112 bin 400'den fazla kişinin yerinden olduğu, bu rakamın mayısa göre yüzde 231 artış gösterdiği kaydedildi.

Göç edenlerin yüzde 60 oranında ülkenin başkenti Mogadişu'nun Banadir bölgesine gittiği, göç hareketinin yüzde 72 oranında bölgeler arası, yüzde 64 oranında ise bölge içi olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Mayıs ayında göçün en çok yaşandığı bölgeler, sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 22 ile Togdheer ve Banadir olarak aktarılırken Banadir'de göç oranlarının yüzde 60 oranında Aşağı Shabelle, yüzde 31 oranında Bay ve yüzde 9 oranında Bakool bölgelerinden kaynaklandığı kaydedildi.

Göç hareketini geciktiren faktörlerin arasında yağmur umudu, destek, tutuklanma korkusu ve ulaşım eksikliğinin olduğu da ifade edildi.

Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşı, kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabilir.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı: Dünya Nüfusu 15 Kasım 2022'de 8 Milyar Kişiye Ulaşacak BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı: Dünya Nüfusu 15 Kasım 2022'de 8 Milyar Kişiye Ulaşacak
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısı yüzde 231 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:01 Datça ve Çeşme'de yangını söndürme çalışmaları sürüyor! 7 kişinin gözaltına alındığı yangında 2 site tahliye edildi
00:28 Benzine 1 lira 54 kuruş indirim, otogaza ise 30 kuruş zam geldi
00:14 Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı
23:36 Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı
23:22 Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 02:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Somali'deki kuraklık nedeniyle göç eden kişi sayısı yüzde 231 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement