BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti - Son Dakika

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve orta kesimindeki Mugud bölgesinde Eş-Şebab terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?