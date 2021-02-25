BM, Somali'deki siyasi tansiyonun insani durumu kötüleştirebileceği uyarısı yaptı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de artan siyasi tansiyonun halihazırda kötü olan insani durumu daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, yardım kuruluşların silahlı çatışmaların ülkedeki vahim insani durumu daha da ciddileştirmesinden endişe ettiğini vurguladı.

"Somali'de siyasi tansiyon muhtemelen halkın geçimini etkileyecek." uyarısında bulunulan açıklamada, tüm siyasi tarafların sivillerin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunun altı çizildi.

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Mogadişu yönetimi ve muhalefet arasında başlayan gerilim sürüyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı'nın görevini devretmek istemediğini iddia etmişti.

"Cumhurbaşkanlığı liderliğini ortaya koymalı"

Ülkedeki duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirme bulunan siyasi analist Abdimalik Abdullahi, şartsız şekilde görüşmelerin yapılması gerektiğini belirterek, "Her şeyden önemlisi, Cumhurbaşkanlığı liderliğini ortaya koymalı ve daha fazla bölünme ve kafa karışıklığına yol açacak provokasyondan kaçınarak tüm muhaliflere ulaşmalı." dedi.

Muhaliflerin de konuya çözüm odaklı yaklaşması gerektiğine dikkati çeken Abdullahi, siyasi krizin ya da seçimlerdeki tıkanmanın Somali için yeni bir şey olmadığını ancak bu seçimlerde akılcı bir yaklaşımın sergilenmediğini dile getirdi.

Awoodda Shacabka Partisi Başkanı Thabit Mohamed, "Güçlü devlet adamlığını göstermenin tam zamanı. Somali başka bir çıkmaza daha dayanamaz." diye konuştu.

BM, bu yıl 5,9 milyon Somaliliye yardım ulaştırılabilmesi için 1 milyar dolar gerektiğini duyurmuştu.