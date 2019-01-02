BM Somali Özel Temsilcisi 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi, Ülkeyi Terk Etmesi İstendi

Nicholas Haysom, Somali hükümeti tarafından ülkenin ulusal egemenliğine müdahale ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, Nicholas Haysom, Somali hükümeti tarafından ülkenin ulusal egemenliğine müdahale ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildi. Haysom, Eş Şebab'ın eski liderlerinden Muhtar Robov'un tutuklanmasının ardından hükümete bu kararın yasal gerekçesini sormuştu.



Somali hükümetinin kontrolündeki Radyo Mogadişu'dan okunan açıklamada "Uluslararası diplomatik prensiplere referansla Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BM Genel Sekreterliği'nin Somali temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiştir. Kendisinin ülkede faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir" denildi.



Açıklamada ayrıca şu ifadeler de yer aldı:



"Bu karar temsilcinin Somali'deki BM ofisinden beklenen protokol ve pratiklere uymaması, Somali'nin ulusal egemenliğine bilinçli olarak müdahale etmesi nedeniyle alınmıştır."



Nicholas Haysom'un Somali'den ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor.



Haysom ülkedeki görevine Eylül 2018'de başlamıştı.



Eş Şebab'dan 2017'de ayrıldı



2017'de Eş Şebab'dan ayrılan Muhtar Robov ise 13 Aralık'ta tutuklandı.



Robov, Aralık ayı sonunda yapılan bölgesel seçimde ülkenin güneybatısındaki Baidoa'da aday oldu.



BM Somali Özel Temsilcisi Haysom, Robov'un tutuklanmasının ardından bölgede düzenlenen protestolarda sivillerin öldürülmesi hakkında da hükümete sorular yöneltmişti.



Haysom'un Somali hükümetine gönderilen mektupta, 13-15 Aralık'ta düzenlenen protestolarda en az 15 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisi yer almıştı.



Öte yandan başkent Mogadişu'daki BM binası da Salı günü silahlı bir saldırıya maruz kaldı. İkisi BM çalışanı üç kişi yaralanırken saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

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