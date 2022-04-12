BM, Somali ve Güney Sudan'daki kuraklığın olumsuz etkilerinin arttığını belirtti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Somali ve Güney Sudan'da süren kuraklık ve kuraklığın yol açtığı kıtlıktan etkilenen insan sayısının büyük oranda arttığını bildirdi.

BM'nin Cenevre Ofisindeki toplantıya çevrim içi katılan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Somali Temsilcisi Etienne Peterschmitt, Somali'deki kuraklığa ilişkin son durumu değerlendirdi.

Peterschmitt, Somali'deki aşırı kuraklık nedeniyle zor duruma düşen kişi sayısının yıl başından bu yana 2,4 milyondan 6 milyona yükseldiği bilgisini paylaşarak, "Şu an ülke genelinde 81 bin kişi açlık, yetersiz beslenme ve tarım mahsullerinin yok olması gibi feci durumlarla karşı karşıya." dedi.

Kuraklığın ülkedeki tarım faaliyetlerini durma noktasına getirmenin yanı sıra gıda güvensizliğine de yol açtığını vurgulayan Peterschmitt, Somali'de en son yaşanan kuraklıkta 200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı ve uluslararası camiaya acil yardım çağrısında bulundu.

Peterschmitt, uluslararası camianın Somali'de kuraklığın olumsuz etkilerine karşı yaptığı yardımların yetersizliğine işaret ederek "Somali için oluşturulan 2022 İnsani Yardım Planı'na aktarılan fonlar son derece yetersiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek 3 ay içinde hava sıcaklığının artmasıyla kuraklığın daha kötüye gideceğine dikkati çeken Peterschmitt, "En kötüsü henüz gelmedi ve gözümüzün önündeki bu trajediyi elimiz kolumuz bağlı izliyoruz." ifadesini kullandı.

Peterschmitt, gıda fiyatlarının küresel alanda artış göstermesi nedeniyle uluslararası camianın Somali'ye yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Güney Sudan'da 7 milyon kişi açlık çekecek

FAO Güney Sudan Temsilcisi Meshack Malo da Güney Sudan'a dair Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) analizini değerlendirdi ve kuraklık nedeniyle 2 ay içinde ülke nüfusunun üçte ikisinin açlık çekeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Malo, bu oranın 7,74 milyon kişiye tekabül ettiğini kaydederek, 87 bin kişinin gıda güvensizliği oranının IPC'ye göre en yüksek seviye olan 5. seviyede olacağı uyarısında bulundu.

Güney Sudan'da yetersiz beslenme oranının da çok yüksek olduğunu belirten Malo, yeterli gıda yardımları yapılmazsa 2022'de 1,34 milyon çocuk ve 676 bin hamile kadının yeterli oranda beslenemeyeceğini ifade etti.