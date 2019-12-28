BM: Son iki haftada 235 binden fazla kişi İdlib'den kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), son iki haftada neredeyse çeyrek milyon kişinin Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Suriye ordusunun silahlı muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e yönelik operasyonu nedeniyle, on binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru kaçtığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 12-25 Aralık'ta İdlib vilayetinde çoğu Marat El Numan kentinden olmak üzere 235 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, bunun neticesinde Marat El Numan'ın neredeyse hayalet şehre döndüğünü açıkladı.

OCHA, Aralık'ın ortasından beri hava ve kara saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle bölgeden kaçışların hızlandığını bildirdi.

Haber ajansları, Marat El Numan kentinden kuzeye doğru giden M5 otoyolunun kaçmaya çalışan aileleri taşıyan kamyon, kamyonet ve otomobillerle dolu olduğu bildiriyor.

OCHA Sözcüsü David Swanson Cuma günü yaptığı açıklamada, İdlib vilayetinin güneyinden kaçanların yüzde 80'inin kadın ve çocukların oluşturduğunu söyledi.

Kaçan sivillerin Halep vilayeti yakınlarındaki kent ve kasabalardaki cami, hükümet binaları ve mülteci kamplarına sığındıkları belirtiliyor.

'Acil insani yardım malzemesine ihtiyaç var'

BM, "Evlerini terk etmek zorunda kalanların pek çoğu acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor, özellikle de barınak, gıda, sağlık malzemesi ve kış için gerekli araç-gereçler" açıklamasını yaptı.

BM, binlerce ailenin de yolda hava saldırılarında ölecekleri korkusuyla evlerinden ayrılamadıklarını bildirdi.

İç savaş öncesi nüfusu 1 milyon civarında olan İdlib bölgesi, ülkenin diğer noktalarında evlerini terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 milyona ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yaptığı bir konuşmada 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söylemiş ve "Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" mesajını vermişti.

Rusya destekli Beşar Esad yönetimi İdlib'i Kasım ayından beri bombalıyor.

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefikleri, 19 Aralık'tan beri Marat El Numan çevresinde rejim güçleriyle çatışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü, Rusya, Suriye ve İran'a İdlib'deki çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

"Rusya, Suriye ve İran İdlib vilayetinde binlerce masum sivili ya öldürüyorlar ya da öldürmek üzereler. Yapmayın! Türkiye bu kıyımı durdurmak için yoğun mücadele veriyor" dedi.