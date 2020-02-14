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BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti
22 dakika önce
BM, aralık ayından bu yana Suriye'nin İdlib bölgesinde, muhalifler ile Esad yönetimi ve Rusya’ya bağlı askeri birliklerin çatışması nedeniyle 800 binden fazla kişinin bölgeden kaçtığını duyurdu. Sadece son üç gün içinde kaçanların sayısı da 140 bini geçti
Birleşmiş Milletler, aralık ayından bu yana Suriye'nin İdlib bölgesinde, muhalifler ile Esad yönetimi ve Rusya'ya bağlı askeri birliklerin çatışmaları nedeniyle 800 binden fazla kişinin kaçtığını duyurdu. Sadece son üç gün içinde bölgeyi terkedenlerin sayısı da 140 bini geçti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Bürosu (OCHA), 1 Aralık'tan 12 Şubat'a kadar, yüzde 60'ı çocuk olmak üzere 800 binden fazla kişinin çatışma bölgesinden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:17
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