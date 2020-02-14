BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti - Son Dakika Dünya

BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti

22 dakika önce

BM, aralık ayından bu yana Suriye'nin İdlib bölgesinde, muhalifler ile Esad yönetimi ve Rusya’ya bağlı askeri birliklerin çatışması nedeniyle 800 binden fazla kişinin bölgeden kaçtığını duyurdu. Sadece son üç gün içinde kaçanların sayısı da 140 bini geçti

BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti, System.String[]

Birleşmiş Milletler, aralık ayından bu yana Suriye'nin İdlib bölgesinde, muhalifler ile Esad yönetimi ve Rusya'ya bağlı askeri birliklerin çatışmaları nedeniyle 800 binden fazla kişinin kaçtığını duyurdu. Sadece son üç gün içinde bölgeyi terkedenlerin sayısı da 140 bini geçti.


Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Bürosu (OCHA), 1 Aralık'tan 12 Şubat'a kadar, yüzde 60'ı çocuk olmak üzere 800 binden fazla kişinin çatışma bölgesinden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler, Aralık, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:17 
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