BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli Sivillere Kasten Ateş Açarak 189'unu Şehit Eden İsrail...
47 dakika önce
BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit eden İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit eden İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:46 Kaynak: AA
Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı
Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı
BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz