Son Dakika Haberleri: BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli Sivillere Kasten Ateş Açarak 189'unu Şehit Eden İsrail...

BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli Sivillere Kasten Ateş Açarak 189'unu Şehit Eden İsrail...

47 dakika önce

BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit eden İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli Sivillere Kasten Ateş Açarak 189'unu Şehit Eden İsrail..., System.String[]
BM Soruşturma Komisyonu, Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit eden İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:46 Kaynak: AA

İsrail, Birleşmiş Milletler, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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