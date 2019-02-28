BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Geçen Yıl Gazze'deki Filistinlilere Yönelik İhlallerinin Savaş...
43 dakika önce
BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.
BM
Soruşturma Komisyonu, İsrail
'in geçen yıl Gazze
'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:49 Kaynak: AA
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